KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaretti etti. Tatar, "Bizler aynı milletin evlatları olarak, sizlerin Kıbrıs'taki uzantıları olarak sizlerin acısı bizim de acımızdır" dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bugün sabah saatlerinde havayolu ile Ankara’ya, ardından karayolu ile Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine geldi. Tatar’ı ilçede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AKP Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık karşıladı.

İlk olarak Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Tatar, burada kendisini bekleyene Kıbrıs gazileri ile fotoğraf çektirdi. Tatar, daha arama-kurtarma, rehabilitasyon ve inşaat çalışmaları ile ilgili bilgi almak için koordinasyon toplantısına katıldı.

“23 GÜNDÜR ÇOK YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR”

Afet Koordinasyon Merkezi’nde Bakan Soylu’dan bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Tatar, Bozkurt’un tekrar rehabilitasyonu için katkı verenlere teşekkür etti.

Selde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, acılarını paylaştıklarını belirten Tatar, “KKTC’den Kıbrıs Türk halkının sevgi ve selamlarını getirdim. Antalya’daki yangın felaketinden sonra maalesef sel felaketi ile karşı karşıya geldik. Bu gelişmeleri KKTC’den büyük bir acıyla izledik. 23 gündür çok yoğun bir çalışma olduğunu birlikte izledik. Çalışmalar bitince eskisinden daha da iyi bir yerleşim yeri olacağına dair bir sunum gördüm” diye konuştu.

“İYİ Kİ KIBRIS BARIŞ HAREKATI OLDU”

“Bizler aynı milletin evlatları olarak, sizlerin Kıbrıs’taki uzantıları olarak sizlerin acısı bizim de acımızdır. Ben burada şahsım ve Kıbrıs Türk halkı olarak sizlere ‘geçmiş olsun’ diyorum. Ve bu verdiğim mesajı tüm Türkiye’ye iletmek için buradayım” diyen Tatar, bu bölgede yaşayan insanların Kıbrıs’a olan yakınlığını bildiğini belirterek, 1974’ten sonra Türkiye’den Kıbrıs’a yerleşen vatandaşların da selamlarını ilettiğini söyledi.

Salonda bulunan Kıbrıs gazilerine teşekkür eden Tatar, “İyi ki varsınız, iyi ki Kıbrıs Barış Harekatı oldu” ifadelerini kullandı.

İLÇEYİ GEZDİ

Konuşmanın arından Soylu ile selden etkilenen yerleri gezen Tatar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alanda yapılacak inşaat ve temizlik çalışmalarını inceleyen Tatar, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Temizlik çalışmalarına katılan jandarmalarla fotoğraf çektiren Tatar’a salep ikram edildi. Vatandaşlarla birlikte salep içen Tatar daha sonra ilçeden ayrıldı. Tatar’a Taşköprü sarımsağı ve bal da hediye edildi. DHA