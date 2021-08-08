‘Koca Türkiye, bir Muğla’ya bakamadı’

Yeşil ormanlar yerini kül rengine bıraktı. Muğla’daki yangın 40 kilometrelik bir alanda hızla ilerliyor. Gözü yaşlı bölge halkı, “Cennetimiz cehenneme döndü. Helikopter geldi ama iş işten geçmişti” dedi.

SAYGI ÖZTÜRK

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Muğla'daki yangın turizm cennetini küle çevirdi. Artık ağaçlar yok, evler yok. Hayvanlar öldü. Yangın bakıyorsunuz bir derede, bir tepede ilerliyor. Hem de ışık hızıyla… Alevler şimdi de Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye doğru ilerledi. Yangını durdurmak, kente sokmamak için yollar açıldı, toprak barikatlar kuruldu. Yürürken ayağınız küllere gömülüyor, o arada kökü kalmış çamlar arasında için için yanan, etrafında ağaç bulsa sıçramaya hazır alevler son kütükleri de yakıyor. Rüzgarla birlikte atak yapan yangınla baş etmek öyle kolay olmuyor. Atalarının, köklerinin yaşadığı köylerinin, ağaçlarının yandığını gören belde halkının ise gözü yaşlı. İkizce Köyü'nün 57 yaşındaki muhtarı Fatih Çakır şunları söyledi:

“Yangının Kavaklıdere'den köyümüze kadar yaklaşacağınız hiç düşünmemiştik. Ama öyle bir yangın geliyor ki tarif edemem. Dedelerimizin anlattığına göre 1945 yılında buralarda büyük bir yangın çıkmış ve 6 ay sonra söndürülmüş. Şimdi uçak, helikopter geldi ama geç geldi. İş işten geçti.” Muhtar ve köylüleri bir çardağın altında oturmuş kendilerine doğru yaklaşan yangını çaresizce izliyor. Gençler ve gönüllüler ise canlarını ortaya koyarak alevleri söndürmek için çabalıyor. Belde halkı yaşananlara şu sözlerle isyan ediyor: “Burası Muğla, Türkiye'nin, dünyanın turizm cenneti. Türkiye'ye bakar. Ama koca Türkiye, bir Muğla'ya bakamadı. Cennetimiz cehenneme döndü. Hayatımız bitti. Her yer kömür karası, kül yığını. Hayvan otlakları yandı. Doğa bitti, cennet bitti.”

Taşlar bile kavrulmuş her yerden kül yağıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “Hani ‘Yumurta kapıya dayandı' derler ya, burada da yangın iyice kapıya dayanmaya başlayınca, Muğla il merkezine yaklaşınca dozerler, iş makineleri geldi. Ama, koca memlekette orman kalkmadıktan sonra bunlar yapılıyor. Şimdi yapılanlar, ilk günlerde yapılmış olsa yangın büyüyemeyecekti. Soğutmada da, yangında da yanmayan eldiven, yanmayan ayakkabı çok önemli. Ama gelin görün ki yangına terlikle gelenler de vardı. Onlar reklam derdinde, biz can. Taşlar bile kavruldu” dedi.

Köylüler deneyimsiz ormancılara yardım etti

Yangın yerlerine Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'le birlikte gittik. Kırgöz, “Aynı anda bu kadar yerde yangın çıkmaz. Bu bir sabotajdır” dedi. Deneyimsiz yangın söndürme personeline köylülerin nasıl yardım ettiğini anlattı: “Yangının ilk üç günü büyük bir karmaşa yaşandı. Valilik ayrı, belediye ayrı çalıştı. Uçaktan vazgeçtik, helikopterler neredeydi? yangını söndürmeye çalışırken deneyimi olmayan bazı ormancılarla da karşı karşıya geldik. Ama, belde halkı, köylerini ağaç keserek, her tarafı sürekli sulayarak alevlerden korudu. Orman köylüsüne, ormanla ilgisi olmayan bazı yönetici pozisyonunda olanlar “Sen anlamazsın” dedi. Açıkçası orman içindeki Sungur ve Muratlar köylüleri deneyimlerini konuşturup yangını köylerine sokmadı… Merkez ilçe Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de, “Bu bir normal yangın değil, sabotaj” olduğuna inananlardan. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de. Başkan Gürün bu kadar yangının çıkmasının akla sabotajı getirdiğini belirtiyor. Peki sabotajcı diye yakalanan var mı? Yok. Gürün, “Soğutulmaya başlanmış yangınlar tam anlamıyla soğutma yapılmazsa rüzgarda alev alıyor. Biz buna ‘Uyutulmuş yangın' deriz. İşte o uyuyan birden patlıyor” dedi.