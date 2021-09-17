Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade

İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşanan tartışmada karısını ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerlerine kolonya dökerek yaktığı suçlamasıyla tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı. Olayın şüphelisi Veysi E.'nin ifadesinde, "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysi E., eşi Fatma E. (21), çalıştığı süpermarketten öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi.

Eşinin çalıştığı süpermarkete giden Veysi E., eşi Fatma E.’yi darp ederek eve getirdi. Burada eşini darp etmeye devam eden saldırgan, Fatma E. ve 1,5 yaşındaki bebekleri Ömer E.’nin üzerine kolonya döküp, anne ve bebeğini ateşe verdi.

Talihsiz kadının ve bebeğin çığlıklarını duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, vücutlarında ağır yanıklar meydana gelen anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNCE ‘YANLIŞLIKLA’ DEDİ, ARDINDAN İTİRAF ETTİ

Eşi tarafından kolonya dökülerek yakılan Fatma E., polis ekiplerine hastanede verdiği ilk ifadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak hastanede tedavisi süren Fatma E., daha sonra ilk ifadeyi tehdit altında olduğu için korkarak verdiğini, kendisini ve bebeğini kocasının kolonya dökerek yaktığını söylediği öğrenildi.

“NASIL OLDU BİLMİYORUM”

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Veysi E.’nin emniyetteki ifadesinde “Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Eşini daha önce de kıskandığı için darp ettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca Veysi E.’nin yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir Kadın katilinden yine aynı bahane: Gururuma yediremedim