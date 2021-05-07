Konya Ovası’nda kuraklık alarmı

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da buğday, arpa ve yönce gibi ürünlerde kuraklıktan dolayı alarm zilleri çalıyor.

Ekim ayında toprakla buluşan tohumlar Kasım ayında yeteri kadar yağış yaşanmamasından dolayı sağlıklı bir çıkış yakalayamamıştı.

Nisan sonu ve Mayıs ayı başında da özellikle kıraç alanlarda yeteri kadar yağış düşmemesi ekili arazilerdeki ürünleri yakmaya başladı.

“BİRÇOK TARLADA ÇİFTÇİLER HASAT BİLE EDEMEZ”

Konya Ovası'na geçtiğimiz yılların yarısı kadar bir yağış düştüğünü ifade eden Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Akbulut, “Orta Anadolu Bölgesi Türkiye'de yağışın en az yaşandığı bölge. Bunun yanında Konya Ovası bu yıl geçtiğimiz yıların yarısı kadar yağış aldı. Konya'da ekim yapılan 1 milyon 760 bin dekar kıraç alan var. Mart ve Nisan ayında istediğimiz yağışları alsak da Nisan sonu ve Mayıs başında istediğimiz yağışı alamadık. Önümüzdeki periyotta da şu an için yağış görünmüyor. Eğer Mayıs ayında istediğimiz yağışı alamazsak, birçok tarlamızda çiftçilerimiz hasat bile yapamaz. Bunun yanında Ayçiçek ve mısır gibi su isteyen ürünlerde de çiftçilerimizin sulama gidileri 2 katına çıktı” dedi.

“ÇOK CİDDİ REKOLTE KAYBI YAŞAYACAĞIZ”

Konya Ovası'nda yaşanan kuraklık nedeniyle buğday ve arpa gibi ürünlerde yüzde 50'ye yakın rekolte kaybı yaşanabileceğini söyleyen Konya merkez Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise şunları söyledi:

* Bu yıl Konya Ovamızda çok kurak bir yıl geçirdik. Ekim ve Kasım ayında istediğimiz yağışı alamadığımız için buğdayda istediğimiz çıkışı alamadık ve sezona yüzde 10-15 gibi bir rekolte kaybı ile başladık.

* İlerleyen süreçlerde sıkıntı çekmememiz için yetkilileri uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Beyşehir Gölü'nde de tarlalarımız için su salımı geç yapıldı. Barajlarda su yoktu.

* Nisan sonunda ve Mayıs ayın da istediğimiz yağışı alamayınca özellikle sulama imkânı bulunmayan kıraç alanlarda ekinler tarlada yanmaya başladı. Şu an önümüzdeki günlerde yağış görünmüyor. Eğer Mayıs ayı böyle geçerse çok ciddi rekolte kaybı yaşayacağız.

* Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon ton buğday ürettik, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekolte 1 milyon 200 bin tona kadar düşebilir. Bunun yanında yağlık Ayçiçeği, şeker pancarı ve mısır gibi ürünlerde de istediğimiz gibi çıkışlar yaşanmadı, bu ürünler de de rekolte kaybı bekliyoruz.

“KONYA OVASI'NA DIŞ HAVZALARDAN SU GETİRİLMELİ”

Konya Ovası'na dış havzalardan acilen su getirilmesi gerektiğini ifade eden Kavuneker, “Hızlı bir şekilde Konya Ovası'na dış havzalardan su getirilmeli. Su olmadığı için çiftçi sürekli yeraltı suyu kullanmak zorunda kalıyor. Bu da sıkıntıları beraberinde getiriyor. Konya Ovası'na dış havzalardan su getirilinceye kadar fazla su tüketen ürünler ekilmemeli. Bunun yanında bu yıl kuraklıktan dolayı ciddi zararı olan çiftçilerimize devletimiz mutlaka sahip çıkarak, destek vermeli. Aksi takdirde bu yıl zarara uğrayan bir çiftçi 3-4 yıl kendine gelemez” şeklinde konuştu.