Konya’da 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden birçok vatandaş panikle kendisini evinden dışarı atarken, AFAD bazı metruk binalarda hasar olduğunu duyurdu.

Müslüm EVCİ

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Konya'da saat 20.43 itibarıyla Meram ilçesi merkezli şiddetli deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan ilk açıklamada depremin büyüklüğünün 5.1, derinliğinin 10.61 km olduğu belirtildi. Deprem Antalya, Aksaray ve Isparta’da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Şiddetli depremin ardından peş peşe artçı depremler geldi.

“PANİK YAPMAYIN”

Depremi hisseden birçok vatandaş panikle kendini dışarı atarken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından yaşanan depreme ilişkin açıklama yaptı.

Vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulunan Altay, “Deprem'i hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım” ifadelerini kullandı.

KONYA VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.

AFAD: 3 METRUK BİNADA HASAR VAR

Depremle ilgili açıklama yapan AFAD, “Konya, Meram’da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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