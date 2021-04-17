Konya’da çarpıcı iddia: 6 milyon lira nerede?

Konya'da bir televizyon programına konuk olan Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya Büyükşehir Belediyesi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ekonomik olarak zor bir süreç yaşayan esnafa destek için Konya Valiliği'nin AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 6 milyon lira verdiğini ancak buna rağmen kendilerine destek verilmediğini ileri süren Karamercan, şöyle konuştu:

* Büyükşehir belediyesine iki kez liste verdik. Liste vermemize rağmen bize bir dönüş olmadı. Sayın valimizle görüştük. Bize ‘Ben, esnaflar için belediyeye bir miktar para verdim' dedi. Biz, belediyeden öyle bir destek görmedik.

* Valilik, esnaflara destek için büyükşehir belediyesine bir ödeme yapmış. Biz, bir şey görmedik. Vali beye ‘Sayın Valim, biz para görmedik' dedim. Kendisi ‘Ben, verdim' dedi.

* Vali bey, belediyeye 3 milyon bir kez, 3 milyon bir kez toplamda 6 milyon verdiğini söyledi. Biz valimize bu parayı görmediğimizi söyledim. Bir esnaf teşkilatı olarak bunu söylemek zorundayım.

“6 MİLYON NEREDE?”

Karamercan'ın açıklamalarının ardından AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği'ne çağrıda bulunan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “6 milyon nerede” diye sordu. Muhalefet partilerinin yardım kampanyalarının İçişleri Bakanlığı tarafından engellendiğini anımsatan Yokuş, şunları söyledi:

* Herkesin bildiği üzere pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza muhalefet partilerinin yardım kampanyaları engellendi. Şimdi öğreniyoruz ki Konya Valiliği AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon lira verip, ‘bununla esnafa destek ol' demiş.

* Peki AKP'li belediye ne yapıyor, valiliğin verdiği parayla bile esnafa destek olmuyor. Geçtiğimiz günlerde Konya esnafımız içerisinde bulundukları zor durumdan dolayı masa sandalye yakmıştı. Esnafımıza yapılan her türlü yardıma biz de destek veririz ama salgının başından beri iktidar esnafımızı unuttu.

* Valiliğimiz Konya esnafını bu kadar düşünüyorsa neden kendisi esnafa doğrudan yardımcı olmuyor da bunu belediye eli ile yapmaya çalışıyor. Buna benzer durumlar Türkiye’nin başka hangi şehirlerinde yapılıyor? 128 milyar doların nerede olduğunu sorduğumuz gibi bunu da soruyoruz. 6 milyon nerede?

İlginizi Çekebilir 128 milyar dolar afişi uçtu