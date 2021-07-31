Konya’da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da evlerine yapılan silahlı baskın sonucu hayatını kaybeden Dedeoğlu ailesinin cenazesi Karatay ilçesinde yapıldı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Vahdettin Özkan, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu ve Abdüllatif Şener de katıldı.

MÜSLÜM EVCİ

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Konya’da, evlerinde tabancayla vurulan Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları’nın (35) cenazeleri, yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki mezarlık önüne getirildi.

Cenaze törenine; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile konuyu araştırmak için kente gelen partilerden AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyet, Konya protokolü ve ailenin yakınları katıldı.

Kılınan namazın ardından 7 kişinin cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

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