Köprüyle birlikte 200 bin lira da çöktü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir firmaya yaptırılan ve 3 Haziran 2020'de yapımına başladıktan 6 ay sonra çöken köprüde skandallar zinciri ortaya çıktı. Köprünün yaklaşık maliyetinin uygun olmadığı, yapım projesinin de, denetime tabi olmayan ihalesiz ve doğrudan teminle verildiği belirlendi.

Köprünün yaklaşık maliyeti Belediye tarafından 3 milyon 238 bin lira olarak belirlenirken sözleşme ise 3 milyon 440 liraya imzalandı. Sözleşmesi 29 Nisan 2020'de imzalanan köprüdeki maliyetin sözleşmeden 202 bin lira düşük gösterilmesi konusunda Belediye'nin, “Geçmiş dönem fiyatını göz önünde aldıkları” savunmasından bulunduğu bildirildi.

ORTA KISIMDA TAŞIYICI KOLON YOK

Haziran'da yapımına başlanan Çalköy Köprüsü'nün sadece iki yakasına konulan ayaklar üzerine oturtulduğu, orta kısmında taşıyıcı kolonların olmaması nedeniyle dökülen betonun ağırlığına dayanamadığı için çöktüğü belirtilmişti.

Yapılmadan çöken köprü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Demir, köprünün proje ve imalat hataları olduğunu belirterek, “Çalköy Köprüsü'nün yapımı ve projesinde hata olduğu belirlendi. Çöken köprüde olay sonrası incelemeler başlatıldı. Hem yapımında hem projede hata gözüküyor. Bu köprüyü müteahhit yapıyor dolayısı ile belediyemizin en ufak bir zararı yoktur” demişti.