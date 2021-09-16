Köylüler direndi, AKP’li belediye geri adım attı

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenilen, Patlatmalı Taş (kalker) Ocağı ve Kırma Eleme tesisine bölge halkını tepki gösterdi. 2 binden fazla imza toplayarak taş ocağının yapılmamasını istemeyen köylüler Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na geri adım attırdı.

İsmail AKDUMAN

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En önemli turizm merkezlerden biri olan Sümela Manastırı’nın bulunduğu Maçka’da sütlacıyla ünlü Hamsiköy mahallesindeki Kangel Yaylası’na AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi patlatmalı taş ocağı ve kırma eleme tesisi yapmak istedi.

Ancak belediyenin aldığı bu karara bölge halkı büyük tepki gösterdi.

Zigana dağları eteklerinde bulunan ve yılda yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan yaylaya taş ocağı yapılmasını istemeyen köylüler 2 binden fazla imza toplayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na gönderdi.

HALKIN TEPKİSİ SONUÇ VERDİ

Bölgede bulunan mahalle muhtarlarının ve vatandaşların sorunlarını dinleyen ve kendisine verilen imzaları Büyükşehir Başkanı Zorluoğlu’na ileten Maçka’nın AKP’li Belediye Başkanı Koray Koçhan, taş ocağından vazgeçildiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüğünü dile getiren Koçhan, “Bölgenin hassasiyetini Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na aktardık. Sağ olsun Başkanımız gerekli talimatları vererek taş ocağının yapımından vazgeçildi. Turizm bölgesi olan Hamsiköy'de muhtarların ve vatandaşlarımızın hassasiyetini dikkate alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na teşekkür ederim” diye konuştu.