Köylülerden büyük tepki…. Binlerce ağaç kesilecek

Orhangazi Yeniköy’de mevcut taş ocağının yanı başında yeni bir taş ocağı açılacak olmasına tepki gösteren köylüler, tamamen çam ormanı ile kaplı alanda binlerce ağacın kesileceğini söyledi.

“YENİKÖY ORMANLARININ KATLEDİLMESİNE KARŞIYIZ”

Taş ocağına karşı mücadele başlatan Yeniköylülere CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP, İYİ Parti, DP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Vatan Partisi ilçe başkanları, ziraat odası ve muhtarlar destek verdi.

Köy meydanında açıklama yapan Yeniköy Muhtarı Hasan Akoğlu, şunları söyledi:

* Yeniköy Mahallemizin dağlarını ve cennetten ormanlarımızı doğa turizmine kazandırmak isterken, aldığımız bir haber bizleri derinden üzmüştür. Bizden önce zaten mevcutta bir taş ocağı var iken ikincisinin kurulmasını istemiyoruz.

* Ulaştırma Bakanlığı’nın Kalyon İnşaat bünyesinde Yenişehir’de yapacağı hızlı tren projesine bazalt taşı götürmesi için Yeniköy ormanlarının bir kez daha katledilmesine karşıyız.

* Madem taş alacaksınız mevcutta kurulu olan bir bazalt taş ocağı var oradan alın. Kaldı ki, bizden önce kurulan mevcut taş ocağına da karşıyız bunu da belirtmek istiyorum. Yenişehir neresi, Orhangazi neresi? Koca Yenişehir bölgesinde taş mı kalmadı. Yeniköy ormanlarını katletmek istiyorsunuz. Bizlerin buna asla rızası yok.

“250 DÖNÜM ALAN KULLANILACAK”

Akoğlu, “Bizler, bu konunun siyaset üstü olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Geleceğimiz adına buna dur demek için mücadele vereceğiz. Yapılmak istenen taş ocağında 250 dönüm yer kullanılmak istenmektedir. Bu da Yeniköy ormanlarının resmen yok edilmesi anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

“460 BİN TON MALZEME ÇEKİLECEK”

Açılmak istenen taş ocağından 5 yıl boyunca 460 bin ton malzeme çekileceğine dikkat çeken muhtar Hasan Akoğlu, “Bursa’ya her gün 40 kamyon, 55 kilometre yol gidecek. Bu kamyonlar her gün yollarımızdan geçecek. Yollarımız tahrip olacak. Bunun yanı sıra altyapı desen zaten yok, altyapı tamamen çökecek” dedi.

“SU KAYNAKLARIMIZ YOK OLACAK”

“Bu ocağın analizlerine 2013 yılında başlanmış, sanki başka yer yokmuş gibi bula bula çam ormanları ile kaplı Yeniköy’ü bulmuşlar” yorumunda bulunan muhtar Akoğlu, şöyle devam etti:

* Çalışmayı dinamit ile yapacaklar. Patlamadan dolayı su kaynaklarımız kaybolacak, binalarımız zarar görecek. Çam ormanları yok edilecek. İklim değişikliğine maruz kalacağız.

* Yapılmak istenen katliam sadece Yeniköy’ü değil, Orhangazi’mizin akciğeri ve yağmur ormanı olan bu cennetin yok edilmesine neden olacak.

* Yeniköy’de yaşayan yaklaşık 3 bin100 kişi adına bu katil taş ocağının kurulmasına müsaade etmiyoruz. İstemiyoruz.

“DİNAMİT İLE PATLATACAKLAR, AĞAÇLARI KATLEDECEKLER”

Heyet daha sonra taş ocağının kurulacağı alana geçerek burada inceleme yaptı. Ağlayan Kayaları göstererek, çam ağaçlarının yanında bu kayalarında yok olacağını belirten Nurhayat Altaca Kayışoğlu, şöyle konuştu:

* Kalyon, 250 dönüm alanda taş ocağı açmak istiyor. Yeniköy ve Orhangazililer ise bunu istemiyor. Ağlayan Kayalar denilen yerde kayalardan su sızıyor. Yani burada su kaynakları var. Hepsi dinamit ile patlatılacak. Binlerce ağaç kesilecek.

* Öte yandan oluşacak toz bulutu yöre insanına nefes aldırmayacak. Bursa’nın temel sorunlarından biri de hava kirliliği. Bursalılar maalesef bu yüzden erken yaşta ölmekte. Zaten hemen aşağıda mevcut bir taş ocağı var. Buradan Kalyon İnşaat’a bir kez daha sesleniyoruz. Burada taş ocağı istemiyoruz. Mücadelemizi de sürdüreceğiz.