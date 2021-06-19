‘Küçük büyük demeden Kılıçdaroğlu kaptanlığında bir araya gelelim’

Doğru Parti (DP) Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, AKP'den kurtulmak için “Demokrasi ve hukuk birliği” bayrağı altında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaptanlığında bir araya gelinmesi çağrısında bulundu. Hakkında üç davadan 5 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, son olarak da 23 ay hapis cezası verilen Serdaroğlu, sorumlu makamlarda bulunanların üzerine düşeni yapmadığını, herkeste bir “korku” olduğunu belirtti. 58 ilde örgütlendiklerini, büyük kongreyi de Ağustos ayı ortalarında yapmayı planladıklarını anlatan Serdaroğlu, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı.

SİYASİ AHLAK BİTTİ

“Korku her kesime yayılmış durumda. TOBB'dan, esnaf derneklerine, işçi ve memur sendikalarına kadar her kesimde sessizlik var. Türkiye'de siyasi ahlakı bitirdiler. Bu da ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Partilerinden giden merkez sağ oylarını yeniden toplamak istiyoruz. Bunu gençlerimiz ve kadınlarımızla daha çok anlatacağız. Kadın il başkanı ve yönetici sayısı bütün partilerden fazladır. Hepsi de Atatürkçü. Vatansever insanmlar. Etkili ve güzel bir mücadele verecekler.”

İKTİDAR MEMNUN

“İktidar, iktidar olmaktan memnun. Ülke batmış, ekonomi batmış, söyleyecek yalan bulamayınca arada bir doğruları söylüyorlar. Muhalefette muhalefet olmaktan memnun. Esnaf ziyaretine gitmek tek başına yetmez. Bu tek başına netice getirmez. Bire bir insanlarla konuşmak zorundasınız. Türk askerinin Afganistan-Kabul havaalanında görevlendirilmesine talip olmamız sonucu burada ciddi can kayıpları olsa bile, Erdoğan'a, ‘yanlış yapıyorsunuz' diyecek üst düzey heyeti yok. Verilen emri tartışmıyorlar. Yüksek yargı aynı durumda. Baskı altında olduğunu açıklayacak yüksek yargı yok. Emniyetin elle tutulur tarafı kalmamış. Polis, devletin polisi olmaktan tamamen çıkmış durumda.”

KAPTAN KEMAL BEY OLSUN

“Bu sıkıntılardan, sorunlarından çıkış yolu var. Bize göre çıkış yolu: Hiç büyük küçük bakmamadan herkesin ‘Demokrasi ve hukuk birliği' bayrağı altında bir araya gelmesi lazım. Her parti kendi seçim programını bırakmalı, AKP'den demokratik bir şekilde kurtulmak için harekete geçmeli. Bu işin kaptanlığını Kemal Kılıçdaroğlu yapmalı. Herkesin de hırslarını, eski kırgınlıklarını bir tarafa bırakması fren altına alması gerekiyor.”

“Demokrasi ve hukuk birliği bayrağı altında birleşenler seçimi alırsak, bu durum Türkiye'nin kurtuluşu olur. AKP kazanırsa Türkiye'de hem demokrasinin sonu olur hem de CHP'nin, İYİ Parti ve diğerlerinin sonu olur. Genel başkanların bunu kavraması ve bu toplantıların şimdiden başlamasına büyük ihtiyaç var.”

LALE DEVRİ YERİNE

“Şimdiden ortak aday belirlenmeli. Millete tanıtılmalı ki seçimde zorlanmayalım. Ömrüm siyasetle geçti. Bundan başka çıkış olmadığını düşünüyorum. Türk milletinin gerçekleri anlaması için yeni bir organize suç örgütü lideri mi lazım? Türk milletinin AKP ile selamı sabahı kesmeli. Osmanlı da, ‘Lale Devri' vardı. Şimdi de Lale Devri yerine ‘Sülale devri' var.”