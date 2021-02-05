Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adayların, sınav başvuru formunu ve belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, sinav@devtiyatro.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Sınav başvuru tarihi 05/02/2021 tarihinde başlayıp 19/02/2021 tarihi saat 24:00 ‘e kadardır.

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