Kuraklık nedeniyle göller çekilince çöpler ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden yararlanarak barajlarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. İSTAÇ ekipleri, aylardır süren kuraklık yüzünden suları çekilen kent genelindeki baraj göllerinin kıyı şeritlerinin temizlenmesi için harekete geçti.

TERKOS'A 15 ARAÇ, 100 PERSONEL

Baraj temizlik çalışmalarının yaşama geçirildiği ilk nokta, Avrupa Yakası'ndaki Terkos oldu. İSTAÇ ekipleri, 15 araç ve 100 personel ile buradaki baraj gölünün kıyısındaki atıkları temizlemeyi sürdürüyor. Yine Sazlıdere ve Ömerli barajlarında da temizlik ekipleri, çalışamaya başladı. İstanbul genelindeki tüm barajların, 15 gün içinde tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

ÇALIŞMA İL SINIRLARI İÇİNDEKİ 7 BARAJI KAPSIYOR

İstanbul'un su gereksinimi toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak, bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları, il sınırları içinde kalıyor. Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajları ise İstanbul sınırlarının dışında. İBB'nin yürüttüğü temizlik çalışması ise sadece il sınırları içindeki 7 barajı kapsıyor.