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Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ile küçükbaş kurban fiyatları…

Dinimizde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecekler. Kurban kesecek olan vatandaşlar dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar oldu merak ediyor.

Güncellenme: 18:11, 14/07/2021
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Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ile küçükbaş kurban fiyatları…

İslam alemin en önemli günlerinden olan Kurban Bayramı başladı. Birçok vatandaş bugün kurban keserken, kurban kesmeyi düşünenler ise fiyat araştırması yapıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor.

2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban fiyatlarında; büyükbaş fiyatları 10 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Küçük baş hayvanlar ise bin 500 TL’den başlıyor, 3000 TL’ye kadar çıkıyor.

KURBAN VEKALET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban vekaleti ücretlerini açıkladı. Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasına denk gelirken her şeye olduğu gibi kurbanlık ücretlerine de zam geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.