Kurum: Paris iklim anlaşması ekimde Meclis’te

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris İklim Anlaşması'nın ekim ayında Meclis'in onayına sunulacağını açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Paris İklim Anlaşması’nı ekimde Gazi Meclisimizin onayına sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın geleceğini, insanlığın selametini ilgilendiren her konuda en ön sırada yer alan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları noktasında da gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iklim diplomasimiz başarıyla yürütülmüş; uluslararası platformda yüksek düzeyli diyalog öne çıkarılmış, Türkiye’nin finansman ve teknoloji destekleri konusundaki haklı talepleri kararlılıkla ifade edilmiştir” dedi. (DHA)