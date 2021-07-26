Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kuzey Irak’tan acı haber: Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Şehidin Kırıkkale'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Güncellenme: 23:16, 26/07/2021
HaberlerGündem
Kuzey Irak’tan acı haber: Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı’ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü.

2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi’nin acı haberi memleketi Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi’ye (52) ulaştırıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı. İHA

İlginizi ÇekebilirSuriye'den acı haber: 2 askerimiz şehit, 2 yaralıSuriye'den acı haber: 2 askerimiz şehit, 2 yaralı
asker baba Gaziantep Haber Hakkâri Irak Kırıkkale Kuzey Irak şehit Suriye taciz Terör
Yayınlanma Tarihi:23:14,