Lütfi Elvan bu kez ayakta alkışladı

Geçen hafta AKP'nin grup toplantısında herkesin aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan tek isim olarak kameralara takılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan şaşırtan hareket! Elvan bugün Erdoğan'ın ayakta alkışlarken görüntülendi.

Zekeriya ALBAYRAK

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AKP’nin geçen haftaki grup toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı eleştirdi. Erdoğan’ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Elvan’ın Erdoğan’ı alkışlamadığı kameralara yansımıştı.

Bugünkü AKP grup toplantısında ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta alkışladığı görüldü. Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında konuşmada “Kur ve fiyat artışı olumsuzluklarını dikkatle izliyoruz. Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarının sağlanması noktasında olduğunun farkındayız. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer” diye konuştu.

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