Lütfü Savaş: Sınırlarımız terör ithal eden bir bölge oldu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Slovenya’nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo’yu konuk etti. Görüşmede Suriye savaşının bölgeye ve dünyaya yansımalarından EXPO 2021 Hatay’a kadar birçok konu ele alındı. Savaş ziyarette “Maalesef sınırlarımız terör ithal eden bir bölge oldu. Gerekli tedbirler alınmazsa yakında terör ihraç eden bir bölge de olabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Can ÇAPAR

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Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Görüşmeden Suriye savaşı ve bölgeye olan yansımaları konuşuldu. Hatay'ın Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'nın ortasında yer alan 13 medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu söyleyen Savaş, “Yaklaşık 10 yıldır, resmi rakamlara göre 500 bin ancak 900 bin-1 milyon arasında olduğu tahmin edilen Suriyeli nüfus ile birlikte yaşıyoruz. Hızlı nüfus artışları bizi ekonomik ve sosyolojik olarak çok yordu. Belki şu ana kadar büyük bir problem yaşanmadı ancak gelecek kuşaklarda böyle olmayabilir” dedi.

“BM RAPORUNDA SINIRLARIMIZIN RADİKAL UNSURLAR İLE DOLU OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLİYOR”

Türkiye sınırlarının Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyanın birçok bölgesinden gelen radikal grupları barındırdığını da açıklayan Savaş, “Maalesef sınırlarımız terör ithal eden bir bölge oldu. Gerekli tedbirler alınmazsa yakında terör ihraç eden bir bölge de olabiliriz. Bu sorun, hem şehrimizi hem de ülkemizi istikrarsızlığa itebilir. Bugün buradaki virüs yarın her yere yayılacaktır. Ortadoğu'daki bu sorun hemen çözülmezse yarın Avrupa ve Amerika'ya da sıçrayacaktır” diyerek herkesin sorunların çözümünde elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

BAŞKAN SAVAŞ AB'YE SESLENDİ

Başkan Lütfü Savaş aynı zamanda Avrupa Birliği’ne de çağrıda bulundu. AB'nin siyasi ve ekonomik olarak güçlü bir yapıya sahip olduğunu aktaran Lütfü Savaş, “Hatay halkı yıllardır kendi kaynaklarıyla sığınmacılara bakıyor. İnsanlarımız artık yoruldu. Büyük devletlerin Suriye'deki durumu çözme şansı zor. Tebessüm eden ve sıcak bir el uzatan AB, bölgedeki çözümün lokomotifi olabilir” diyerek AB'nin bölgeye sadece ekonomik olarak değil siyasi olarak da destek olması gerektiğini söyledi.

BÜYÜKELÇİ SELİGO: SORUNLARIN FARKINDAYIZ

Büyükelçi Seligo da, bölgede yaşanan sorunların farkında olduklarını, bazılarının eğitimle azaltılabileceğine inandığını söyledi. EXPO 2021 HATAY organizasyonunda ülkesinin gastronomisi ile yer almak istediğini anlatan Seligo, EXPO alanıdan etkilendiğini vurguladı. Seligo, EXPO'ya daha farklı nasıl katkı sunacaklarına dair çalışma yapacaklarını vurguladı. Büyükelçiye ilgileri nedeniyle teşekkür eden Başkan Savaş, EXPO 2021 Hatay'ın 10 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilerine açacağını belirterek pandemi sebebiyle tarihte bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağını zamanın göstereceğini ifade etti.