Mahalleye Cumhurbaşkanı’nın adını vermişti… Lüks makam aracı gündem oldu

İtfaiye öncü aracı adı altında alınıp daha sonra belediye başkanları için makam aracı olarak kullanılan lüks araç alma kervanına Çaydeğirmeni Belde Belediyesi de katıldı.

3 dönemdir Belediye Başkanı olan AKP’li Satılmış Gebeş’in piyasa değeri 928 milyon lira olan lüks aracı almasına CHP Belde Başkanı Murat Çakır tepki gösterdi.



EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN VATANDAŞA SAYGISIZLIK

CHP Çaydeğirmeni Belde Başkanı Murat Çakır, son dönemlerde belediyelerin “İtfaiye öncü aracı” adı altında lüks makam araçları aldıklarını belirterek, “Öbür makam aracı da hali hazırda şuan gayet iyi durumdayken, milletten kıt kanât geçinen halktan ve esnaftan alınan vergilerle bugünkü piyasa değeri 928 bin Türk Lirası olan bir makam arabasını sadece belediye başkanının şahsi hizmetine sunularak, halkın arasında gezmesi, 14 aydir iş yerleri kapalı olan, evine ekmek getirmekle yükümlü, zor günler geçiren esnafa ve dar gelirli vatandaşa saygısızlık olarak nitelendirilmekten başka bir şey değil midir? Belediyenin bütçesi ve kaynakları esnafa ve dar gelirli vatandaşlara yardım yapılarak, verimli ve düzenli bir şekilde çarçur ve israf edilmeden kullanılmalıdır” dedi.

CUMHURBAŞKANININ ADINI MAHALLEYE VERMİŞTİ….

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini beldenin en büyük mahallesine vermiş ve 5 mahalleden oluşan beldenin mahalle sayısı altıya çıkmıştı.