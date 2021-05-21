Mahkeme başkanı, Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamı kararına şerh koydu

18 Şubat 2020 tarihinde, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı Ana Davası karara bağlanmıştı. Davanın tek tutuklu sanığı olan iş insanı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 sanık tüm suçlamalardan beraat etmişti.

SAVCI KARARI İSTİNAFA TAŞIMIŞTI

Duruşma savcısı, tüm sanıklar yönünden verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. Yerel mahkemenin verdiği karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

BUGÜN YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Gezi Parkı Ana Davası, istinafın bozma ilamından sonra bugün yeniden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi.

BAŞKAN ŞERH KOYDU

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle mahkeme başkanının katılamadığı duruşmaya geçici başkanlık yapan üye hakim, oy çokluğuyla alınan tutukluluğun devamı kararına muhalefet şerhi koydu.

“ADLİ KONTROL İLE YETERLİ DENETİM SAĞLANIR”

Mahkeme başkanı, muhalefet şerhinde, sanık Osman Kavala’nın üzerine atılı, ‘Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme’ suçu bakımından suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğunu, Kavala’nın savunmasının tespit edilmiş olduğunu ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanı, tüm bu hususlarla birlikte sanık Kavala’nın tutuklu kaldığı süre bakımından hakkında adli kontrol tedbirinin yeterli ve etkin denetim sağlayabileceği ve bu tedbirlerin ölçülü olacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

“ÇOĞUNLUĞUN GÖRÜŞÜNE İŞTİRAK ETMİYORUM”

Mahkeme başkanı, Kavala hakkında, ‘Yurt dışına çıkamamak’, ‘her hafta pazartesi ve perşembe günleri ikametgahına en yakın polis merkezine müracaat etmek’ ve ‘İstanbul ili mülki sınırlarını terk etmemek’ şeklinde adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verilmesi görüşünde olduğunu ve bu sebeple çoğunluğun, tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne iştirak etmediğini kaydetti.