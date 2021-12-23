Mahkemeden ‘Osman Kavala’ kararı

Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri tarafından bozularak birleştirilen Gezi ile Çarşı davalarının tek tutuklusu Osman Kavala’nın tutukluluk hali, dosya üzerinden değerlendirildi. Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirmede Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Yargıtay ve İstinaf Mahkemelerinin bozma ilamından sonra birleşen ‘Gezi davası' ile ‘Çarşı Davası'nın tek tutuklusu olan iş insanı Osman Kavala'nın, tutukluluk hali, bugün duruşma olmaksızın dosya üzerinden değerlendirildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden, birleşen ‘Gezi' ile ‘Çarşı' davası, en son 26 Kasım'da görülmüş, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

YİNE TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Türkiye'ye yaptırım kararı vermesinin ardından bugün (23 Aralık) ilk kez 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bir araya gelerek, Kavala'nın tutukluluk halini dosya üzerinden değerlendirdi.

Heyet, yaptığı değerlendirmesi sonucu Osman Kavala'nın yine tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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