Mahkum yakınlarından güvercinli eylem

Eskişehir’de mahkum yakınları düzenledikleri eylemle, FETÖ’cü hakim ve savcılar nedeniyle mahkumların adil yargılanmadıklarını ve yüksek cezalara çarptırıldıklarını öne sürdü. 2018 seçimlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mahkumlara af edeceğini söylediğini ifade eden mahkum yakınları af beklediklerini söyleyerek gökyüzüne beyaz güvercin uçurdular.

Kemal ATLAN

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Adil Yaşam Derneği Eskişehir üyeleri, cezaevindeki yakınlarının adil yargılanmadığını ve yüksek cezalara çarptırıldıklarını öne sürerek yaptıkları eylemde, beyaz güvercin uçurdu.

BAHÇELİ SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

Adil Yaşam Derneği Eskişehir Şubesi tarafından, Adalar Köprübaşı'nda eylem düzenlendi. Mahkum yakınları FETÖ'cü hakim ve savcıların mahkumları adil yargılamadıkları ve delili olmadan yüksek cezalara çarptırıldıklarını öne sürdü.

Adil Yaşam Derneği adına açıklama yapan Serpil Deimi, devlet yetkililerinden sürekli adli yargılama istediklerini ancak 2018 seçimlerinden 3 gün önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘kader mahkumlarına af edeceğim' sözleri nedeniyle adil yargılanma isteme taleplerinin baltalandığını söyledi.

Deimi, “Bahçeli'nin sözleri 320 bin mahkum ve 10 milyon aileyi umutlandırdı. Maalesef Sayın Bahçeli bu sözünü yerine getirmedi. Adalet komisyonundan geçerek Devlet Bahçeli tarafından askıya alındı” dedi.

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER BİLE SALGINDA AF İLAN ETTİ

Söz verilmesine rağmen af çıkartılmadığını belirten Deimi şöyle konuştu:

* Bu sorunun kökten çözümü için en geçerli yolun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söz verdiği ve Adalet Komisyonu'ndan geçen Şartlı Ceza İndirimi yasa teklifinin kapsam dışı maddelerinin de mecliste tüm partilerin uzlaşıyla görüşülüp eşitlenerek kanunlaşmasıdır. Hem yaşanılan adaletsizliklerin önüne geçmek hem salgın koşullarının etkisini bertaraf etmek hem de toplumsal barışı sağlamak için bu konunun yasalaşması elzemdir.

* Daha az gelişmiş ülkeler bile salgın döneminde af ilan etmiştir. Bizim ülkemizde söz verilmesine rağmen af gerçekleşmemesi, hatta salgın izinlerinin bitirilmeye çalışılması hayal kırıklığına yol açmıştır.

GÜVERCİN UÇURDULAR

Basın açıklamasına katılan mahkum yakınları ‘Eşit yasa eşit hak' sloganları atarak gökyüzüne beyaz güvercin uçurdular.