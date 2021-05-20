Man Adası davasında yeni karar: Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık 2017 tarihinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para gönderdiği iddiası üzerine, Cumhurbaşkanı ve yakınları Kılıçdaroğlu hakkında, 1.5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmış, yargılama sonucu da mahkeme Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin TL ödemesine karar vermişti.

Dava, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nin kararı usulden bozmasının ardından yeniden görüldü.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Davacıların avukatı Ferah Yıldız davanın kabul edilmesini talep etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik delillerin toplanmadığını ve tanıkların dinlenmediğini belirterek, davanın reddini istedi.

YENİDEN 142 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMETTİ

Kararı açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

142 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETMİŞTİ

Dava dilekçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık 2017 tarihinde Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması'nda yaptığı konuşmaya yer verilmişti. Dilekçede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 500 bin TL, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci için de 250'şer bin TL manevi tazminat talep edilmişti.

Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi 13 Haziran 2018 tarihinde verdiği kararda Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin TL, Ziya İlgen'e 17 bin TL, Osman Ketenci'ye 15 bin TL Ahmet Burak Erdoğan'a 10 bin TL olmak üzere toplam 142 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.