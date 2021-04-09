Manastır Koyu’ndaki 70 hektarlık alanın yapılaşmaya açılmasına tepki

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Didim'de kentin ana gelişim kararlarına aykırı olarak uygulamaya koymak istediği yüksek oranda ve ayrıcalıklı inşaat hakkı tanıyan imar değişikliği ilçede tepkiye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla askıya çıkarılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Didim Belediyesi'ne gönderilen imar değişikliğinin, Didim'in gözde kıyı bölgesi olan Manastır Koyu ve yakın çevresinde yüksek yoğunluklu yapılaşmaya neden olacağını belirten 6 dernekten oluşan Didim Sivil Gelişim Platformu üyeleri arazide basın açıklaması yaptı. Açıklamada değişikliğin kentin turizmine ve gelişmesine katkı sağlamayacağı belirtildi.

“KAMU YARARI ÖN PLANDA TUTULMAMIŞ”

Yapılmak isteyen değişikliğin imar yasalarına aykırı olduğunu savunan platform şu açıklamayı yaptı:

* Resmi Gazete'de 5 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan karara göre; mülkiyeti TEDAŞ, TEİAŞ , EÜAŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı parsellerde, bölgesel emsal değeri 0.10 olan inşaat hakkı , tam 5 katı artırılıyor.

* Bu artış, yürürlükteki mevzuatlara aykırı olarak, üstelik hiçbir teknik ve bilimsel gerekçelere dayanmadan gerçekleştiriliyor. Kıyıda yer alan parsellerde gerçekleşen bu artı inşaat hakkı ile kıyı bölgesi, kentin iç kesimlerinden koparılıyor.

* Kentin kıyı ile bağlantısını yok eden bu değişiklik hiçbir şekilde Didim'i, Didimliyi ve kentin turizm gelişimini gözeten, kamu yararının ön planda tutan bir düzenleme değildir.

BÖLGE YÜKSEK YOĞUNLUKLU YAPILAŞMAYA AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen imar değişikliğinin; yürürlükte olan alt ve üst imar planlarına uygunluğunun yasal zorunluluk olduğu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca onaylanan Aydın-Muğla İlleri 1/50 bin Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'na aykırılığı hatırlatılan açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi olarak tanımladığı bu alanda emsal değer 0.10 olarak belirlenmiştir. Plan notlarında ise ‘bölge bütününde E=0.10'u geçemez' kararı alınmıştır. Yapılan değişiklik kıyı alanını plandan kopararak, alana E=0.50 ve 5 kat tanımını getirmiştir” denilerek, bölgenin yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açılacağına dikkat çekildi.

“KEYFİ KARAR”

Açıklamada ayrıca “Özelleştirme İdaresi'nin kentimizin sağlıklı bir biçimde gelişiminden yana, mevzuatlara uygun olmayan, keyfi kararlar ürettiğine inanıyoruz. Bu planla hedeflenen, Didim kentinin bilim ve tekniğe uygun olarak gelişimi değildir. Teşvik edilen turizm için hiç değildir” ifadelerine yer verildi.