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Manavgat’ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Yayınlanma: 13:24 - 23 Eylül 2021 Güncellenme:
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Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde, saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye yönlendirilen 2 uçak ve 8 helikopterle havadan, Taşağıl ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de karadan müdahaleye başlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının büyümeye devam ettiği belirtildi. Bölgede dün çıkan orman yangınında da yaklaşık 1 dekar orman alanı zarar gördü.  (DHA)

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