Marmaris-Datça yolu ulaşıma kapatıldı

Marmaris Belediyesi, yangın tehlikesi nedeniyle Marmaris-Datça yolu ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

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Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının dördüncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleyi sürdürürken, Marmaris Belediyesi, yangın tehlikesi nedeniyle Marmaris-Datça yolu ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi: Önemli duyuru! Yangın tehlikesi nedeniyle Marmaris-Datça yolu iki yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştır.