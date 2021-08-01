Marmaris-Datça yolu ulaşıma kapatıldı
Marmaris Belediyesi, yangın tehlikesi nedeniyle Marmaris-Datça yolu ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının dördüncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleyi sürdürürken, Marmaris Belediyesi, yangın tehlikesi nedeniyle Marmaris-Datça yolu ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi: Önemli duyuru! Yangın tehlikesi nedeniyle Marmaris-Datça yolu iki yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştır.