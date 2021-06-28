Marmaris’te yanan alana “Görkem Hasdemir” adı verilecek, imara açılmayacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün meydana gelen ve 100 hektarlık ormanlık alanın kül olarak 38 yaşınaki orman işçisi Görkem Hasdemir'in yaşamını yitirmesine neden olan alanların yeniden ağaçlandırılacağı belirtildi.

CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay “Asla imara açılmayacaktır. Kurumlarla el ele verip yanan alanın tekrar küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz” diye konuştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanı küle çeviren ve ilk müdahale timinde yer alan evli ve iki çocuk babası Görkem Hasdemir'in yaşamını yitirmesine neden olan yangın ile ilgili incelemelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yangında kül olan ormanlık alanın yeniden ağaçlandırılması için tüm kurumların hemfikir olduğunu belirterek “Kurumlarla el ele verip yanan alanın tekrar küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz” dedi.

MARMARİS OLARAK KARA BİRGÜN GEÇİRDİK

Başkan Oktay konuşmasının devamında “Marmaris olarak kara bir gün geçirdik. Yangın büyük bir mücadele sonucunda söndürüldü. Ormanımızı korumak için canla başla mücadele eden kahraman itfaiyecilerimize, bir arkadaşlarını şehit veren orman işçilerimize, emniyet, jandarma ve belediye çalışanlarımıza, söndürme çalışmalarına destek veren halkımıza, yüreği bizimle atan herkese binlerce kez teşekkür ediyoruz” dedi.

HATIRA ORMANI OLUŞTURULACAK

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Birçok kişinin yangın bölgesinin geleceğine dair endişeleri olduğunu biliyoruz. Turizm bölgelerinde yangın olduğu zaman imara açılacak mı düşüncesi ortaya çıkar. Ama ben şunu söylüyorum; yanan orman alanına herhangi bir inşaat ve yapı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Asla imara açılmayacaktır. Kurumlarla el ele verip yanan alanın tekrar küllerinden doğması için kampanya başlatacağız. Görkem Hasdemir adına hatıra ormanı oluşturmayı teklif edeceğiz” ifadesini kullandı.

ORMAN ŞEHİDİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Orman şehidi Görkem Hasdemir için Köyceğiz'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Muğla milletvekilleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve mesai arkadaşları katıldı.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şehit ormancının eşi Ayşegül Hasdemir'e başsağlığı dilerken, babası Savaş Hasdemir'e Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Köyceğiz Merkez Camii’nde düzenlenen tören sonrası şehit ormancı Görkem Hasdemir'in tabutuna Bakan Pakdemirli araca kadar omuz verdi. Hasdemir, Köyceğiz Boğasa mezarlığında toprağa verildi.

Köyceğiz'de ikamet eden şehit Görkem Hasdemir, 2010 yılında orman teşkilatında göreve başlarken, 11 yıldır Marmaris Beldibi yangın ilk müdahale ekibinde görev yapıyordu. Görkem Hasdemir evli ve 2 çocuk babasıydı.

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