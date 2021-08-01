Marmaris’te ‘yardım edin’ çağırıları artıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dört gün önce bir noktadan başlayan orman yangını çok sayıda mahallede devam ediyor. Datça ilçesi ile Turunç ve Osmaniye yolları kapatıldı. Vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Her yandan 'yardım edin' çağırıları yükseliyor.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Perşembe günü saat 13.05'de tek bir noktadan başlayan orman yangını kırsal mahalleler olan Turunç, Osmaniye, Orhaniye, Bayır, Çiftlik, Kumlubük, Değirmenyanı ve Hisarönü mahallerinde devam ediyor. Datça ilçesi ile Turunç ve Osmaniye yolları kapatıldı. Vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Her yandan yardım edin çığlıkları yükseliyor.

Şimdiye kadar bölgede çıkan orman yangınlarının çok daha büyüğü olan Marmaris yangınında henüz hiçbir noktada kontrol sağlanamadı. Yanan yerler rüzgarın da etkisiyle yanmamış ağaçları yeniden tutuşturuyor. Vatandaşlar söndürme çalışmaları ve lojistik destek için büyük çaba harcıyor.

TURUNÇ'TA YARALANLARI SAHİL GÜVENLİK DENİZDEN TAŞIDI

Karayolunun kapanması nedeniyle Marmaris'e 22 kilometre uzaklıktaki Turunç mahallesine karadan tek ulaşım yolunun kapanması nedeniyle buralara ancak havadan yardım edilebiliyor. Halk kendi arasında oluşturduğu sosyal medya hesaplarından bölgeye yardıma koşmaya çalışıyor. Turunç'ta acil yardım çağrısı yaparak yaralıların tahliyesi için tekne istenmesine karşı acil olarak Sahil Güvenlik Botu bölgeyen yaralıları kurtararak hastanelere getirdi.

DEREÖZÜ, OSMANİYE, BAYIR TURUNÇ MAHALLELERİ TAMAMEN YANDI

Rüzgarın sürekli yön değiştirmesiyle yangının yönü de sürekli değişiyor. İki gün önce yanan Osmaniye ve Bayır mahallelerine yangın geri döndü. Bu kez de yanmayan alanları etkisi altına aldı. Osmaniye Mahallesi'nden alevler, deniz üzerinde yürünüyormuş hissi veren kızkumuyla ünlü Orhaniye Mahallesi’ne bir başka kanaldan inmeye başladı. Yukarı Keçibükü Mahallesi’nde de yerleşim merkezleri bolaştıldı.

KUMLUBÜK'TE OTELLER ÇEVRELERİNE HAVUZ KAZIP SUYLA DOLDURDU

Kumlubük'teki bir otelin sahipleri tepelerden aşağıya doğru inen alevleri görünce otelin çevresine büyük bir havuz kazarak deniz suyu ile doldurdu. Yine aynı bölgede bulunan ünlü iş insanına ait evin yakınlarındaki ağaçlar kesildi ancak bir başka otelin yanması engellenemedi.

HİSARÖNÜ'NDEN YARDIM EDİN ÇIĞLIKLARI

Marmaris ile Datça karayolu üzerindeki Hisarönü Mahallesi yaşayanları da alevlerin artık yola kadar indiğini ve evlerini tehdit etmeye başladığını belirterek yardım edilmesi için tanıdıkları kişilere telefon açarak destek istiyor. Bölgedeki elektriklerin de kesilmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

DATÇA'YI KURUM KAPLADI

Marmaris ve Bodrum'daki yangınlar nedeniyle Datça ilçesinin de üzerini kurum kapladığı, siyah dumanın çöktüğü ve her yana kurum yağdığı bilgisine ulaşıldı. Burada da halk ile yetkili kurumlar tedbirlerini sürdürüyor.

MARMARİS'E DESTEK YAĞIYOR

Özellikle yangın söndürme çalışmalarına katılanların en önemli ihtiyacı yangına dayanıklı giysi ve ayakkabılar. Sosyal medya hesaplarından bu istekler paylaşıldıkça konuyla ilgili büyük kuruluşlar da kolları sıvadı. Bir doğalgaz şirketi bölgeye TIR dolusu çok sayıda yanmaz giysi ile ayakkabı sevkiyatı yaptı. Malzemeler acil olarak söndürme çalışma alanlarındaki toplanma bölgelerine sevk edildi. Vatandaşların tek istediği ise havadan müdahale edecek helikopter ve söndürme uçakları. Bu olmadığı takdirde her tarafın yanacağından korkuluyor.

HAYTAP HAYVANLAR İÇİN MARMARİS'TE

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekipleri de Marmaris'e gelerek yangın alanlarından canlıları kurtarmaya çalışıyor. Şimdiye kadar çok sayıda tane kaplumbağa, at, eşek, küçük ve büyükbaş hayvan kurtardıkları açıklandı.