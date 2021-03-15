Mecliste liman gerginliği! Cumhur İttifakı salonu terk etti

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı Mart Ayı 2. Birleşimi, Kongre ve Sergi Salonu'nda yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda, Atatürk Parkı'nın önünü kapatacağı iddiasıyla kent gündeminde uzun süredir tartışılan Mersin Limanı Projesi'nin yürütülmemesi ve uygulanmaması yönünde “temenni” kararı alındı.

Toplantıda konuşan Başkan Vahap Seçer, mevcut limanın yetersiz olduğu gerekçesiyle büyütülmek istenmesine karşı olduğunu söyledi. Limanın genişletilmesi yerine yeni bir liman yapılması gerektiğini savunan Başkan Seçer, “Buranın kapasitesi belli, burayı zorlamanın bir mantığı yok, ekonomik çevresel ve kentin silueti açısından büyümenin bir mantığı yok. Bu tamamen lobi faaliyetleri sonucu kentin yerel dinamikleri dışında Ankara'dan alınan kararlardır. Ankara'da alınan kararlarla Mersin’in geleceği ile ilgili tasarruf doğru bir karar değildir” dedi.

“YEREL OTORİTENİN GÖRÜŞÜ YOK SAYILDI”

İşletici firmayla yapılan sözleşmede limanın günün teknolojik ve fiziki koşulları doğrultusunda çalışmalar yapılabileceği maddesini olduğunu hatırlatan Seçer, “Ancak, 3. maddede işletmenin yetkili makamlardan izin alması şartıyla limanda belli değişiklikler yapılabileceği hükmü vardır. Sen burada belli değişiklikler yapabilirsin ama gerekli kurumlardan izin alman gerekir. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi planlama çalışması yaparken bu projeye kent adına olumsuz bir rapor bildirmiştir. Meclisimiz bir karar almış ama yerel otoritenin bu görüşü yok sayılarak resen bakanlıkça bir düzenleme uyanılarak bazı değişikliklerin yapılması izni verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“YAPILANLAR TAMAMEN YASALDIR”

AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı M.Muhammed Gültak ise kendilerinin çevre düşmanı olarak lanse edilmesinin doğru olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

*Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) hazırladığı projede denizi de karayı da kullanabileceği birçok konuda yetki almış. Devlet Demir Yolları bu firmayla ne kadar yatırım yapması gerektiğini, hangi teknoloji ile yapılandırma konusunda cezai hususlar da koymuş. Bunlar da sözleşmeler de var. Adamlar zaten dönemin kurumlarıyla anlaşmalarını yapmışlar.

*Sözleşmeye aykırı hiçbir şey yoktur. Tamamen yaptıkları yasaldır. Burası TCDD'nindir. MIP kiracıdır. 2043'de bütün yaptığı yatırımlarını bu millete bırakacak. Kimseye kalmayacak. Kimse bu yatırımları cebine atıp gitmeyecek. Size de para geliyor Büyükşehir baya vergi alıyor. Dolayısıyla ödediği vergilerden belediyeler katkı payı alıyor. Dolayısıyla bize de Büyükşehre de para geliyor.

TARTIŞMALAR NEDENİYLE MECLİSE 5 DAKİKA ARA VERİLDİ

Liman ile ilgili söz alan Akdeniz Belediye Başkanı M.Mustafa Gültak, MIP'nin büyüme girişiminin sözleşme kapsamında yasal olduğunu söyledi. Gültak’ın liman ile ilgili sözlerine tepki göstererek araya girerek sözlerini kesen CHP’li meclis üyesi Abdurrahman Yıldız ayağa kalkarak konuşmakta ısrar edince gerginlik yaşandı.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer araya giderek Yıldız'ı uyardı ve Gültak'ın konuşmasına izin vermesini istedi. Yıldız ise Gültak'ın sözünü kesmekte ısrar etti.

Bunun üzerine tepki gösteren Seçer, meclisi kendisinin yönettiğini ve zor durumda bırakıldığını söyleyerek oturuma 5 dakika ara verdi. Gültak'ın konuşmasının ardından, meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmalar sonrası Başkan Seçer, toplantıya 5 dakika ara vermek zorunda kaldı. Yaşanan gerginlik sonrasında verilen arada Cumhur İttifakı mensubu MHP'li ve AKP'li üyeler salonu terk etti.

CHP'li Neşet Tarhan, Abdullah Özyiğit, Zekeriya Özgür'ün de aralarında bulunduğu meclis üyeleri, Cumhur İttifakı’ndan meclis üyelerinin salonu terk etmesinin Mersin'in akciğeri olan parkın limana verilmesini savunmak anlamına geldiğini ileri sürerek, “Bu iki parti Mersin'e nasıl sahip çıktıklarını gösterdiler” şeklinde konuştu.

Gerginliğe gerek olmadığını anlatan Başkan Seçer ise tarafların sakinleşmesi üzerine toplantıyı tekrar başlattı. Başta Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan olmak üzere diğer CHP'li Meclis üyeleri, liman projesinin Atatürk Parkı'na zarar vereceği endişesi taşıyarak temenni kararına destek verdiler. Birçok MHP'li ve AK Partili üyelerin katılmadığı Mersin Limanı Projesi'nin yürütülmemesi ve uygulanmaması yönündeki temenni kararı teklifi karar yeter sayısının olduğu meclisten oy çokluğu ile geçti.

“TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YASALARA AYKIRIDIR”

Temenni kararının ardından yatırımlara karşı olmadıklarını anlatan Başkan Seçer, kentin temiz olmasını, kent girişinin Mersin'e layık olmasını sağlayacak mekanizmanın belediye olduğunu hatırlattı. Mersin'in girişini limandan dolayı temiz tutamadığını savunan Başkan Seçer, şu görüşlere yer verdi:

*Çok gayret ediyoruz ama mutlaka eksiğimiz kalıyor ya da toparladıkça birileri gelip oranın düzeniniz bozuyor. Liman yönündeki kent girişinin düzeninin bozulmasını sağlayan oradaki araç parkları araç girişlerinin düzensizliğidir. Bu izni veren kim? İş bana kalsa ben yasaklarım. Koca bir liman alanın var, sen burayı kiralarken Mersin'in girişini de kiralamadın. Halkın rahatlıkla seyahat edeceği alanı kiralamadın. Sen orayı TIR parkı olarak kullanamazsın.

*Buna da göz yumuyoruz, nezaketen arkadaşlarımız kendileriyle görüşme sağlıyor, biz rutin temizliğimiz yapalım ama siz de yardımcı olun. Bize gelen cevap bizim görevimiz değil. Doğru ama o TIR’ların limana o şekilde giriş yapması trafik güvenliği açsından yasalara aykırıdır. Kimse sorumlu ben de buradan onu vazifeye davet ediyorum. Biz üzerimize düşeni yaptık. Yolu yapacak olan mercii belli ama ondan önce köprü yapılması lazım. Bunun yatırım planına alınacağı söylendi, herhangi bir yol alınamadı.

“İŞLERİNİ ANKARA'DA BİTİREMEZSİN”

Aradan geçen iki yılda hiçbir gelişme yapılmadığına da dikkat çeken Başkan Seçer daha sonra şunları söyledi:

“Şehrin girişi aynı, trafik aynı. Yol kenarında D-400 kenarında bir fabrika 30 kamyonu dizin bakalım kaç dakika sonra görevliler geliyor? Hadi buyur. Bu kentin limanı bu kentindir, işletmecisi kim olursa olsun. Sen buradan para kazanıyorsan kente de bir şey bırakmayı düşün. Bu sözde olmasın. Kente zarar verme, kentime zarar verme. Benimle iş birliği yap. Sen beni yok sayamazsın. Beni beğenmemezlik yapamazsın. İşlerini Ankara'da bitirmezsin. Ben bu kentin selametini istiyorum, düzenini istiyorum. Ben sana yardımcı olayım. Demiyorum ki sermayeye yatırıma karşıyız. Cambaza bak taktiğiyle başka yönlere çevirmeyelim. Hiç kimse yatırım karşı değil. Yerli yabancı yatırımcı karşı değiliz ama kanun var hukuk var.”