Meclis’te mor örtü açan CHP’li vekile ‘uyarı’ cezası verildi

TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapmak için gelen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Bicer Karaca; Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını protesto etmek için kürsüye mor örtü serdi.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise kürsüye serilen örtünün kaldırılmasını istedi. Kürsüdeki örtü kaldırılmayınca oturuma ara veren Bilgiç, Karaca'ya uyarı cezası verdi. Bilgiç, örtüyü kaldırmasının ardından Karaca’nın açıklama yapabileceğini söyledi.

“ŞEREF MADALYASI”

Karaca kendisine verilen uyarı cezası hakkında “Bu uyarı cezasını şahsım ve tüm kadınlar adına şeref madalyası olarak kabul etmek istediğimi açıkça ifade etmek isterim ” karşılığını verdi. Karaca’nın bu cevabına CHP’li vekiller alkışlarla karşılık verdi.

Karaca, Meclis’teki konuşmasının devamında “Korkmayan, susmayan ve itaat etmeyen kadınlar bu İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmenin, bir gecede meclis iradesine darbe fesih ediyorum demenin emin olun sandıkta soracak” dedi.

“GİDİŞİNİZ KADINLARIN ELİNDEN OLACAK”

Meclis’te yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Karaca, şu ifadeleri kullandı:

* TBMM’de mor örtü açtık diye tarafıma ceza verildi. Bu uyarı cezasını şahsım ve tüm kadınlar için bir şeref madalyası olarak kabul ediyorum.

* Gidişiniz korktuğunuz; şiddete, kadın cinayetlerine hayır diyen kadınların elinden olacak.