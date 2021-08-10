Mehmet Aydın’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

SEVGIM BEGÜM YAVUZ

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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp, 2018 yılının Mart ayında firar eden Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olmuştu. Aydın, teslim olmasının ardından 3 Temmuz günü Türkiye'ye iade edilmişti.

CEZA EVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Mehmet Aydın, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından geçtiğimiz ay tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın dosyasını aylık tutukluluk incelemesi için Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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