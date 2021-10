Meral Akşener: Bu harami düzeni sandıkta, demokrasiyle yıkacağız

Tokat’ta esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, vatandaşlara seslendi. Sandıkta iktidarın değişeceğine işaret eden Akşener, "Bu harami düzeni sandıkta, demokrasiyle yıkacağız inşallah” dedi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yurt genelindeki esnaf ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Tokat'a gitti.

Akşener'in ilk durağı Zile ilçesi oldu, esnafın ardından Belediye Başkanlığı'na da ziyarette bulundu.

“BU SİYASİ DİLİ HEP BİRLİKTE REDDEDİYORUZ”

Esnaf ziyaretleri sonrasında eline mikrofon alarak kendisini takip eden vatandaşlara seslenen Akşener şu açıklamalarda bulundu:

* Uzun bir zamandır Türkiye'de ‘oculuk', ‘buculuk' üzerinden çok rahat oy alınıyor. O kadar kolay oy alınıyor ki… ‘Gözünün üstün kaşın var, niye var?' ‘Sen ocu musun, bucu musun?'

* Vatandaşın vatandaşın karşısına, komşunun komşunun karşısına dikildiği bir siyasi dili hep birlikte reddediyoruz.

“SEÇMEN VELİNİMET OLMAKTAN ÇIKTI”

* Türkiye'de seçmen velinimet olmaktan çıktı. Siz asilsiniz, vekil size emreder oldu. İşte buna dur demek için geziyoruz.

* Ben de dahil bütün siyasetçiler karşınızda hazır ola geçinceye kadar da seçmeni velinimet yapma kararlılığımız sürecek.

“HARAM ZIKKIM OLSUN!”

* Biraz evvel bir hanım efendi (eliyle göstererek) orada bayıldı. Üç çocuğu da üniversite mezunu.

* Kocası o çocukları üniversitede okutabilmek için çalışırken kaza geçirmiş, parmakları gitmiş. Hepsi beraber çalışa çalışa, elleri nasırlı.

* Sinir krizi geçirip baygınlık geçirdi bir anne. Ama 5 maaşlı, 10 maaşlı danışmanlar var Saray'da…

* Ayıptır be ayıptır, günahtır. Haram zıkkım olsun! Bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz.

“BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ”

* Bütün ağaları, bütün muhteremleri buraya getireceksiniz. Gelmeyene de oy yok. Bunu diyeceksiniz, hepsi karşınızda hazır ola geçecek. Birlikte başaracağız.

* Biz herhangi bir organizasyon yapmadık ama bugün birlikteyiz. Bu kalabalıklar çoğalıyor ilçelerde. Kendiliğinden oluşan bu kalabalıklar çoğalıyor.

*Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Milletimiz kararını Türkiye için, milletimizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, haksızlıklara dur demek için şekillendirecek. Birlikte çözeceğiz birlikte… Bu harami düzeni sandıkta, demokrasiyle yıkacağız inşallah.

Meral Akşener, üniversite mezunu işsiz bir gencin isyanıyla karşılaştı.

“HER TÜRLÜ ŞARTTA ÇALIŞMAYA HAZIRIM, İŞ ARIYORUM”

Genç, esnaf ziyaretleri sırasında Akşener'in yanına gelerek şu sözlerle dert yandı:

* Öz be öz Türk oğluyum. Yabancı çocuklara veriyorlar bin 200 lira. Bu KYK bizim başımıza bela oldu başkanım. Ben Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum, iş arıyorum.

* Her türlü şartta da çalışmaya hazırım. Her türlü yerden, her türlü başvuruyu da yapıyorum. İngilizcem de var. Çalışmaya da hazırım. Çok şükür sağlıklıyım. Çalışmaktan da asla korkmadım.

* ‘Çiftçi çocuğu' diyorsunuz, (nasırlı ellerini göstererek) bakın ben de çiftçi çocuğuyum, ellerim nasır. Üretmekten asla korkmadım.”

“ÇALIŞMAK İSTERKEN ÇARESİZLİKLE SINANAN GENCİMİZİ İYİ DİNLE ERDOĞAN”

Akşener, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı, Erdoğan'a seslendi.

“Üretmek, çalışmak isterken çaresizlikle sınanan Makina Mühendisi Zileli gencimizi iyi dinle” ifadelerini kullanan Akşener, “Her bulduğun fırsatta onları suçlayıp azarlayacağına, dinlemeyi ve anlamayı tercih etseydin; Ne gözün ne de gönlün böylesine kararmış olurdu…” açıklamasında bulundu.