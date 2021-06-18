Meral Akşener nikah şahitliği yaptı: Birbirinize sımsıkı sarılın

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Genel Başkan Meral Akşener’in danışmanı olan Zekai Kaya’nın oğlu Remzi Kaya ile Kerra Altuğ, Ankara’da dünya evine girdi. CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in kıydığı nikahta genç çiftlerin nikah şahitliğini Meral Akşener yaptı.

İYİ PARTİ YÖNETİMİ TAM KADRO KATILDI

Öceki gün, Ankara bir otelde yapılan düğüne İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile birlikte İYİ Partili milletvekilleri katıldı.

“ŞAHİT OLDUĞUM HİÇBİR DÜĞÜNDE BOŞANMA OLMADI”

İYİ Parti’nin Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin zirvesini buluşturan düğünü sosyal medya hesaplarından “Genel Başkanımızın Danışmanı ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Zekai Kaya Beyefendinin oğlunun düğününe katıldık. Yüce Allah dünya evine giren evlatlarımızın huzur ve mutluluklarını daim etsin. Kendilerine, ülkemize ve milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin” notuyla paylaştı.

Geline evlilik cüzdanını verdikten sonra, genç çiftlere nasihat edip sarılarak kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise “Biliyor musunuz? Bugüne kadar benim nikah şahitliğini yaptığım hiç bir çiftin evliliğinde boşanma olmadı. Siz de böyle ömür boyu birbirinize sımsıkı sarılın, iyi ve örnek bir aile olun…” dedi.