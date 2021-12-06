Meral Akşener’den dikkat çeken TBB yorumu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) yaşanan yönetim değişikliğiyle ilgili "İyi bir dönem olacak, nefes alacağız. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilir olmayı mecbur hale getirecek bir değişim" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara’da Otizm Vakfı’nı ziyaret etti. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan’dan, çalışmaları hakkında bilgi alan Akşener, vakfı gezerek, otizmli bir gençler ile çikolata hazırladı. Bir başka otizmli gençle masa tenisi oynayan Akşener, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“BENİM AİLEMDE DE GÖRME ENGELLİ BİREYLER VAR”

Otizmli bireylere dikkati çekmek, burada yapılan ve örnek olması gereken çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiğini dile getiren Akşener, “Umarım aracılığınızla burası, burada yapılan çalışmalar Türkiye’nin pek çok yerinde yeniden hayat bulması için, o şehirlerde de çocuklarımıza model olabilmesi için, ailelerimize model olabilmesi için bugün buradayız. Benim ailemde de görme engelli bireyler var. Çocukluğumdan beri o konuda neler hissedildiğini biliyorum.” dedi.

“İYİ BİR DÖNEM OLACAK, NEFES ALACAĞIZ”

Bir gazetecinin, Türkiye Barolar Birliğindeki seçime ilişkin, “Yeni dönemin ilk adımı olarak yorumlanıyor bu değişim. Siz nasıl yorumluyorsunuz?” sorusu üzerine Akşener, “Katılıyorum yorumlara. Değişimin ayak seslerini çok uzun bir zamandır söyleyenim ben, onun için katılıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah.” karşılığını verdi.

Akşener, “Nasıl bir dönem olur sizce?” sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

*İyi bir dönem olacak, nefes alacağız. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilir olmayı mecbur hale getirecek bir değişim.

*Yani mesela seçime gideceğiz, ister 2023 ister daha önce, o siyasi partilerin birbirleriyle olan rekabeti bu tür kavramlar üzerinden ‘ben daha iyisini yapacağım’ olarak olacak, önce tek tek siyasi partiler açısından söylüyorum, sonra mecburuz bu sistemde ittifaklar üzerinden yürümeye, o ittifakların birbiriyle olan rekabeti, kutuplaştırma, şuculuk buculuk üzerinden ayrışma yerine rekabeti hizmet üzerinden, proje üzerinden yapacağız, bu değişiklikler, bu değişimler sürdüğü takdirde. Güzel, iyi olacak.

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