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Meral Akşener’in İkizdere ziyaretinde gerginlik….

İYİ Parti lideri Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?" dedi. Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum" diyerek sert tepki gösterdi.

Güncellenme: 14:42, 20/05/2021
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Meral Akşener’in İkizdere ziyaretinde gerginlik….

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı'na geldi. Burada halk oyunları ekibinin horon gösterileri ile karşılanan Akşener, ardından kara yolu ile Rize'ye hareket etti.

İl sınırında partililer tarafından karşılanan Akşener, İkizdere ilçesine geçti. Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener’e bir grup, tepki gösterdi.

AKŞENER’DEN SERT TEPKİ…

Akşener’in yanına yaklaşan bir kişi, “PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?” dedi.

Akşener ise, “Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah’a havale ediyorum. Meral Akşener’e diyorsunuz. Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan’ın mektubunu ben mi okuttun? Hadi oradan” diyerek sert  tepki gösterdi…

Polisin araya girmesiyle gerginlik sonlanırken, Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı. Akşener, taş ocağına karşı çıkan Cevizlik ve Gürdere köyü halkı ile görüşmek üzere alana gitti.

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Yayınlanma Tarihi:14:30,