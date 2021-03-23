Meralarına el konulan çobanlar isyanda: Nereye gidecek bu hayvanlar?

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından hayvanlarının alıkonulması ve meralardan çıkarılma sorunlarının aylardır çözülmediğini, katlanarak devam ettiğini söyleyerek, seslerinin duyulmasını istiyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindeki heyet, Perşembe günü Ceylanpınarlı köylülere bir ziyaret gerçekleştirdi.

“KÖYLÜLERİN HAYVANLARI HACİZ EDİLDİ”

Hayvanların tutulduğu yere giren ve burada açıklama yapan Tanal, hayvanların dışarıda otlatılmasına izin verilmediğini, hayvanların haciz edildiğini belirtti. Tanal, ”Bu uygulamanın ülkenin et, süt, yün ihtiyacını engellemek için yapılıyor. Anayasa'nın 45. maddesine göre devlet tarım arazileri ve meraları amaç dışı kullanılmasını önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun vaziyette düzenlemekle yükümlüdür. Hayvanların yetişmesi için meraları halka açmalıdır. Anayasa diyor bunu. Şuan burada Anayasa ihlal ediliyor” diye kaydetti.

Vekil Tanal, köylülerin burada yaşadıkları sorunu aktarmaları için örnek dilekçe hazırladığını, mağdur olan herkesin dilekçeyi doldurarak, ya taahhütlü şekilde ya da Kaymakam aracılığı ile Kamu Denetçiliği'ne göndermesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu size yapılan zulmü, haksızlığı, hukuksuzluğu burunlarından getirin” dedi.

“GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Karataş köyünde 3 bin 500 küçükbaş, 500 büyükbaş hayvan olduğunu belirten Karataş Köyü Muhtarı Mehmet Karataş, “Hayvanlarımıza düne kadar 1 kilometre alan içeriye izin verilirken, bugün ona da izin verilmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tek geçim kaynağımız hayvancılık hayvanlarımızı otlatmazsak buradan göç etmek zorunda kalacağız. Hayvanları bırakmıyorlar otlasın. Hayvan otlak alanına geçerse asker, komando başımıza dikiliyor. Beyaztaş, Aşağıkarataş, Gümüşköy, diğer köyler. İsrail Filistin şekli ne ise biz de o durumdayız. Şimdiye kadar böyle bir durum görmedik. Bu sene artık ne olduysa bilmiyoruz. Aylardır sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz. Ancak sorunun çözümü bir tarafa daha da katlandı” diye konuştu.

“JANDARMA BİZE BASKI YAPIYOR”

Hayvancılıktan geçinen 10 bin kişi olduğunu söyleyen çiftçi Asur Ateşli, “10 bin kişiyiz hayvanla geçim yapıyoruz. Nereye gideceğiz bu hayvanlarla. Yeter bu TİGEM ne istiyor bizden ne. Allah'a havale ediyorum TİGEM'i. 150 bin hayvan İlçe Tarım'a, Ceylanpınar'a kayıtlıdır. 10 bin kişiyiz hayvancılıktan başka geçim yok. AK Parti'ye sesleniyorum ben. Hiç ses çıkmıyor AK Parti'den. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum bu hayvanları nereye göndereceğiz. Jandarma bize baskı yapıyor, bizi dövüyor, küfür söylüyor. Ne yapacağız biz, bizim sesimizi duyun” ifadelerini kullandı.