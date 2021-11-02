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Merkez Bankası eski başkanları müşavir oldu!

İki sene içinde peş peşe görevden alınan Merkez Bankası başkanlarına kıyak maaş... Murat Çetinkaya, Murat Uysal ve daha önce Maliye Bakanlığı yapmış olan Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirliği görevine atandı. Üç isim de Merkez Bankası Başkanı koltuğunda oturdukları maaşları almaya devam edecek.

Erdoğan SÜZER
Yayınlanma: 11:40 - 02 Kasım 2021 Güncellenme:
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Merkez Bankası eski başkanları müşavir oldu!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası başkanları Naci Ağbal (2020-2021), Murat Uysal (2019-2020), Murat Çetinkaya (2016-2019) Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirliği görevine atandı.

Daha önce Maliye Bakanlığı da yapmış olan Naci Ağbal artık bakan müşavirliği yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a müşavirlik yapacak olan Ağbal, Uysal ve Çetinkaya'ya Merkez Bankası Başkanı koltuğunda oturdukları maaşları da verilmeye devam edilecek.

Murat Çetinkaya, 6 Temmuz 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Müşavirlik süreci, Merkez Bankası’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği yazıyla başladı.

7 Kasım 2020 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Murat Uysal’ın yerine Naci Ağbal atanmıştı.

Bakanlığın kabul etmesinin ardından 3 eski başkanın maaş kayıtlarının bütçeye eklendiği öğrenildi.

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