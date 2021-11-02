Merkez Bankası eski başkanları müşavir oldu!

İki sene içinde peş peşe görevden alınan Merkez Bankası başkanlarına kıyak maaş... Murat Çetinkaya, Murat Uysal ve daha önce Maliye Bakanlığı yapmış olan Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirliği görevine atandı. Üç isim de Merkez Bankası Başkanı koltuğunda oturdukları maaşları almaya devam edecek.

Erdoğan SÜZER

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası başkanları Naci Ağbal (2020-2021), Murat Uysal (2019-2020), Murat Çetinkaya (2016-2019) Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirliği görevine atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a müşavirlik yapacak olan Ağbal, Uysal ve Çetinkaya'ya Merkez Bankası Başkanı koltuğunda oturdukları maaşları da verilmeye devam edilecek.

Müşavirlik süreci, Merkez Bankası’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği yazıyla başladı.

Bakanlığın kabul etmesinin ardından 3 eski başkanın maaş kayıtlarının bütçeye eklendiği öğrenildi.

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