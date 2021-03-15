Mermer tozuyla plaj yapıyorlar

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir turistik tesisin sahiline tonlarca mermer tozu dökülmesi çevrecilerin sert tepkisine neden oldu. MUÇEP dönem sözcüleri bir otelin denize mermer tozu döktüğünü öne sürerek konuyla ilgili yetkili kurumların araştırma yapmasını istedi. MUÇEP Milas dönem sözcüleri Neşe Tuncer ve Fikret Çoban, yazılı basın açıklaması yaparak resmi kurumların inceleme yapmaları için çağrıda bulundu.

BODRUM SAHİLLERİNE DÖKÜLEN TOZLARA ÖZENMİŞLER

Neşe Tuncer yaptığı açıklamada “Pes doğrusu bu kadar da olmaz diyoruz ama oluyor işte görüyoruz. Geçen yaz döneminde Bodrum sahillerinde Maldivler'e özenen bazı tatil köyleri ve siteler kıyıya mermer tozu (kuvars) döktükleri tespit edilmiş çevre gönüllüsü kişilerin uyarısı üzerine yöneticiler harekete geçmiş adı geçen yerlere baskınlar yapılmış ve ceza kesilmişti. Çünkü mermer tozu insan sağlığına zararlı olduğu kadar deniz dibi canlılarını da öldürdüğü için esas biyoçeşitliliği yok ettiğini bilim insanları ve uzman kişiler söylemişti” dedi.

HİÇBİR KAZANÇ İNSAN SAĞLIĞINDAN VE DOĞAL YAŞAMDAN ÜSTÜN DEĞİLDİR

Tuncer açıklamasının devamında ise yaz sezonu yaklaştıkça yine aynı yöntemlerin plaj güzel görünsün denilerek uygulandığını belirterek “Doğal olan sahiller güzel görünsün, parlak görünsün diye kıyılara deniz diplerine tüm canlı hayatına zararlı mermer tozu dökümlerinin yapıldığı şikayetini almaktayız. Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir otelin kıyısı aşağıdaki fotoğraflar bunu gösteriyor. Milas sınırları içindeki adı geçen tesisin böyle bir Maldivler'e özenme adına deniz kıyısına mermer tozu döküp dökmediğinin araştırılmasını yetkililerden bekliyoruz. Hiçbir kazanç, hiçbir gösteriş insan sağlığından ve doğal yaşamdan üstün değildir. Hepimiz doğanın üstünde yaşarız ama hiçbirimiz doğadan üstün değiliz. Yetkililerin ve kamuoyunun gerekli duyarlılığı göstermesini istiyoruz.” İfadelerini kullandı. Tuncer Milas Belediyesi zabıta ekiplerinin adı geçen otelde inceleme yapacağını söyledi.