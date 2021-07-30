Mersin Aydıncık alevlere teslim: 3 mahalle boşaltıldı

Mersin'in ikinci gününde olan orman yangınları özellikle Aydıncık ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle ilçe merkezine doğru ilerleyen yangın nedeniyle ilçe geceyi kabusla geçirdi. 3 mahallenin boşaltıldığı yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Silifke Boğsak'taki orman yangını kontrol altına alınırken, aynı ilçeye bağlı Yeşilovacık'daki iki mahalledeki yangının hala sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ VE 5 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Daha önce de 5 gün süren ve yaklaşık 650 hektar ormanın zarar görmesine yol açan Mersin’in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi’nde iki gün önce yeniden başlayan orman yangını ilçeyi adeta sardı. Kuzeyden güneye esen rüzgarla akşam saatlerinde şiddetlenen orman yangını kısa sürede Aydıncık ilçe merkezini esir aldı. Orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Dün öğleden sonra rüzgarın da etkisiyle kent merkezine doğru inmeye başlayan yangın, akşam saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Aşırı poyraz ile birlikte alevler kısa sürede evlere sıçrarken, vatandaşlar korkulu gözlerle yangını izliyor. Bir taraftan itfaiye ve orman ekipleri, diğer taraftan vatandaşlar yanan evleri söndürmek ve diğer evlere sıçramasını engellemek için seferber olurken, bölgede yangın devam ediyor.

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Aydıncık'ta sabaha kadar süren ve rüzgarın etkisiyle giderek büyüyerek ilçe merkezini eser alan yangın kısa sürede Yenikaş Köyü’nde etkili oldu. Çok sayıda evin yanarak kül olduğu Yenikaş Köyü boşaltılırken, söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Aydıncık merkezde bulunan ve devam eden yangın nedeniyle etkilenen Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri de boşaltılırken, aşırı rüzgar nedeniyle sık sık yön değiştiren yangına müdahalede güçlükler yaşanıyor. Elektrik ve su kesintisinin yaşandığı Aydıncık'taki yangını Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile çevre illerden de bölgeye ulaşan ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek söndürmeye çalışıyor.

BOĞSAK'TA SÖNDÜRÜLDÜ, YEŞİLOCAK'TA DEVAM EDİYOR

Yangının esir aldığı Silifke ilçesine bağlık cennet koyu ile meşhur Boğsak'taki orman yangını dün akşam saatlerinde ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülerek soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yine Silifke ilçesine bağlı Yeşilocacık'ta ise sabaha kadar devam etti. Yangınlar nedeniyle Mersin-Antalya karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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