Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece Mersin Limanı’nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bu gece Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kg kokain ele geçirilmiştir.
Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.
Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz..
— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 22, 2021