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Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Güncellenme: 07:22, 23/06/2021
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Mersin Limanı’nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece Mersin Limanı’nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Muş Mersin Muş sosyal medya Türkiye tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:07:20,