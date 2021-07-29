Mersin’deki yangın hızla büyüyor

Mersin’in Aydıncı ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü.

Tedbir amaçlı 5 köyün boşaltılmasına neden olan yangına, dün havanın kararmasından dolayı havadan müdahaleye ara verildi.



Poyrazın şiddetli olması nedeniyle havadan müdahalenin güçlükle gerçekleştiği belirtildi.

Karadan ve havadan yangına müdahale devam ederken, yangının, Aydıncık ilçe merkezindeki yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı öğrenildi.

Bu arada Bozyazı ilçesindeki yangının gece saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Mersin’in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesinde bulunan Boğsak Koyundaki ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılınca sahil yakınlarındaki çadır kamplar ve evler tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.