Mersinli çiftçilerden sessiz eylem

Mersin'de yetiştirmek için yıllarca emek verdikleri narenciye bahçelerini yapılması düşünülen sanayi sitesine kurban etmek istemeyen çiftçiler, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesinde narenciyeli, zeytinli ve tapulu eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Mersin'in Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi'nde bir kısmı hazineye, bir kısmı özel şahıslara ait yaklaşık 400 dönüm narenciye bahçesinin sanayi sitesine dönüştürme girişimlerine tepkiler dinmek bilmiyor. Tarım arazileri üzerine sanayi sitesi yapılmasını istemeyen hak sahipleri de yaptıkları eylem ve açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

Mersin Kongre Salonu'ndaki meclis toplantısı öncesi bina önünde toplanan üreticiler, bu kez de belediye başkanları ve meclis üyelerinin dikkatini çekmek için “Sessiz Eylem” yaptı. Salona girenlere ellerindeki narenciye ve zeytin dallarından hediye eden çiftçiler, sanayi sitesi yapılması düşünülen alana ait tapularını da göstererek bu konuda yardım istedi. Toplantıya girmek için salonun önüne gelen bazı meclis üyeleri ve belediye başkanlarının da uzatılan narenciye ve zeytin dallarını aldıktan sonra teşekkür etmekle yetindiği gözlerden kaçmadı.

70 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİNİN İSYANI: 60 YILDIR BURAYI EKERİZ

Narenciye bahçelerinde yıllardır tarım yapan üreticilerden Saadettin Erşahin, sessiz eylem sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tapulu arazilerine sahip çıktıkları için kendilerinin işgalci olarak gösterilmelerinin doğru olmadığını savundu.

Erşahin, “Ben 70 yaşındayım, 60 yıldır orada ekim yaparız. Önceleri sebze ektiğimiz bu alanları daha sonra da narenciye bahçesi yaptık. Buradaki arazilerin bir kısmı hazine arazisi diye gösteriliyor. Ama bu arkadaşlarımız buraları kullanarak ecri misil ödüyor ve içinde 50 yıldır narenciye ağaçları var. Eğer hazine yerleri olan kısımlar birilerine düşecekse önce bize düşmesi lazım site yapacaklara değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

“DİŞİMİZLE, TIRNAĞIMIZLA YETİŞTİRDİĞİMİZ AĞAÇLARA KIYMAYIN”

Çiftçilerden Fatma Gök ise, “Kimimizin bir dönümü kimimizin iki dönümü var. Dişimizle, tırnağımızla büyük emek vererek yetiştirdiğimiz bu bahçelerden kazandığımızla çocuklarımızı okutuyoruz. Defalarca söylediğimiz gibi bizler eğer ihtiyaç varsa sanayi sitesi yapılmasına asla karşı değiliz. Ama yapılacaksa tarım olmayan yerlere yapılsın. Bahçeyi bir görseniz cennet gibi, yapılacaksa bu sanayi sitesi kıraç yerlere yapılsın. Kurtarın bizim bahçelerimizi bunlara emek verdik zor yetiştirdik. Bir limon ağacı 20 yılda yetişiyor, bu ağaçlara kıymayın” ifadelerini kullandı.

AVUKAT ERŞAHİN: AĞAÇLAR KESİME HAZIRLANIYOR

Çiftçilerin Avukatı Kübra Erşahin ise şöyle dedi:

“Bu mağdur insanlarımız sessiz bir şekilde durumlarını anlatıyorlar. Biz sanayiye karşı değiliz,. Ancak, tarım arazileri yerine tarıma elverişsiz yerlere yapılmasını talep ediyoruz. Bu insanların ağaçları şuan kesime hazırlanıyor. Acele kamulaştırma kararı çıktı. Buradaki meclis üyelerinin de durumumuzu görmelerini istiyoruz. Biz buruda sessiz bir eylemle kendimizi gösterme çabasındayız.”