Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayımlandı. Rapora göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, salı günü batı kesimlerde, çarşamba günü yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği belirtildi.

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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sitenin sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava durumu haritasında ise çarşamba gününe dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, “Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Salı günü batı kesimlerde, Çarşamba günü ülkemiz genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.