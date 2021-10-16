Meteoroloji’den art arda uyarılar! 44 kentte etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu açıkladı. Pazar gününe dikkat çeken Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 44 ilde sağanak yağış beklendiğini belirtti.

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Haftalık hava durumu tahmini raporunu sosyal medya hesabından yayımlayan Meteoroloji, “Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak azalacağı, kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.





SEL VE SU BASKINI UYARISI

Müdürlüğün resmi sitesinde ise art arda yağış uyarısında bulunuldu. Çanakkale ve Trakya’ya dikkat çekilen açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

“SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK”

Batı Karadeniz için yapılan açıklamada ise, “Bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde 17.10.2021 Pazar sabah saatlerinden itibaren 18.10.2021 Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji’ye göre sağanak yağış beklenen iller ise şu şekilde:

İstanbul, Ankara, Erzincan, Tekirdağ, Giresun, Ardahan, Zonguldak, Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Tokat, Samsun, Sakarya, Kütahya, Amasya, Çorum, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Sinop, Yozgat, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Bolu, Düzce, Bilecik, Eskişehir, Kocaeli, Yalova, Uşak, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kastamonu Kırklareli ve Manisa