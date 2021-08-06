Meteoroloji’den birçok il için art arda gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda ile gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. MGM, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağış uyarılarında bulundu.

“Trakya'da beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat” notuyla yapılan uyarıda “Bugün (Cuma) akşam saatlerinde Kırklareli il geneli ile Edirne'nin kuzey (Edirne, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç) ve Tekirdağ'ın kuzey (Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray) kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımsa aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in batısında beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten MGM’nin açıklamasında “Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul'un doğusu ve Bursa'nın doğusu) ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

ERZURUM, ERZİNCAN, SİVAS, BAYBURT, GÜMÜŞHANE, MALATYA…

Yurdun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara beklendiğini duyuran Meteoroloji, “Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Erzurum’un batısı, Erzincan, Sivas’ın doğusu, Bayburt il geneli ve Gümüşhane’nin güney kesimleri, Malatya’nın batısı ve Kayseri’nin doğusu ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

ANKARA’YA YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Ankara çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara’nın batısı ve kuzeyinde (Polatlı, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Beypazarı) yarın öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” duyurusunda bulundu.

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