Meteoroloji’den birçok şehre sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre birçok şehirde sağanak yağış kendini gösterecek. İstanbul'da da beklenen yağış, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer çok kuvvetli olacak.

SOZCU.COM.TR

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı tahmin haritasıyla birçok şehri sağanak yağış için uyardı. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kendini gösterecek olan yağışlar yer yer kuvvetini artıracak. İstanbul’da yerel sağanaklar beklenirken, yağışlar Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi ile Bartın’ın doğusunda yer yer çok kuvvetli olacak.

METEREKAREYE 100 KİLOGRAMA KADAR YAĞABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van'ın doğusu, Hakkari'nin kuzeyi ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Bartın’ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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