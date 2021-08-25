Haberler - Gündem

Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

SICAK HAVANIN ETKİSİ HAFTA GELECEK HAFTA DA SÜRECEK

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ; İstanbul’da 31-33, Ankara’da 34-37, İzmir’de 34-35, Samsun’da 29-31, Rize’de 28-31, Konya’da 34-36, Kayseri’de 36-39, Kahramanmaraş’da 38-41, Erzurum’da 29-33, Elazığ’da 37-41, Diyarbakır’da 39-42, Gaziantep’te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, “Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” bilgisi yer aldı. (DHA)

Meteoroloji'nin sağanak uyarıları sürüyor İlginizi Çekebilir Meteoroloji'nin sağanak uyarıları sürüyor
Ankara Artvin Diyarbakır Elazığ Erzurum Gaziantep Giresun Gümüşhane istanbul izmir Kahramanmaraş Kars Kayseri Konya Meteoroloji