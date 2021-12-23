MHP bayrakları çöpe atıldı, partililer tepki gösterdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde MHP bayrakları ile Devlet Bahçeli’nin posterlerinin çöpe atılmasını görüntüleyen bir partili sosyal medyada paylaştı. Partililer de paylaşımın altında olaya tepki gösterdi.

Latif SANSÜR

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Nazilli'ye bağlı Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı kenarı moloz döküm alanına parti bayrakları ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ait posterlerin atılması partililerin tepkisine neden oldu.

Bir partilinin çektiği fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada ‘Yazıklar olsun size, partimizi ve genel başkanımızı böyle mi koruyor, savunuyorsunuz' sözleriyle paylaşması üzerine bir çok MHP'li olaya tepki gösterdi.

YÖNETİCİLERE SERT ELEŞTİRİLER

MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve Nazilli ilçe yönetimini sert dille eleştiren partililer, partisinin bayrağına, liderinin posterine sahip çıkamayanın partiye de sahip çıkamayacağını dile getirdi.

Tepkilerin artması üzerine paylaşım bir süre sonra kaldırıldı. Nazilli'de MHP'nin 10 yıllık yerel yönetim iktidarı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Partiye geçmişti.