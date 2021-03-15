MHP’den CHP’ye ‘kırmızı çizgi’ yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçmişte andımız ile ilgili “Türk’üm demek ayıp mıdır? Doğruyum demek yanlış mıdır? Çalışkanım demek çarpıklık mıdır?… Milliyetçi Hareket Partisi’nin kırmızı çizgisidir” ifadelerini kullandığı konuşmasını izleterek “Şimdi ne oldu? Saraya bekçi olunca sizin için Türk’üm demek ayıp mı oldu? Yoksa kırmızı çizgileriniz artık pembeleşti mi?” diye sormuştu.

“RENK BENZETMESİ”

MHP’den Öztrak’a yanıt geldi. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

* Yabancıların Osmanlı sarayına dair kurguladıkları hayal mahsulü eserler gibi CHP'li Öztrak da partimiz ile ilgili saray benzetmelerine oldukça meraklı.

* Türk milletinin her seçimde vurduğu tokadı idrak edemeyenlerin defaatle verdiğimiz cevabı da anlamasını beklemiyoruz.

* IMF heyeti ile otel odalarında basılanların, gayri millî emellere taşeronluk yapanların; Milliyetçi Hareket Partisinin ve onun Sayın Genel Başkanı'nın kırmızı çizgilerine dair renk benzetmeleri yapması; içerisinde bulundukları renkli psikolojinin yansıması olsa gerektir.