Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MHP’den istifa eden Kumcuoğlu: 14 ay sonra gündeme getirilmesi şaşırtıcı

126 emekli büyükelçinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı açıklamada ismi bulunduğu için MHP'den ihracı istenen Ertuğrul Kumcuoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Güncellenme: 15:40, 06/04/2021
HaberlerGündem
MHP’den istifa eden Kumcuoğlu: 14 ay sonra gündeme getirilmesi şaşırtıcı

MHP, 126 emekli büyükelçinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili yayınladığı açıklamada ismi bulunan Ertuğrul Kumcuoğlu’nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Kumcuoğlu bugün partisinden istifa ettiğini açıkladı, Halk TV’ye açıklamalarda bulunan Kumcuoğlu, şunları söyledi:

MUHTIRA DA DEĞİL, BİLDİRİ DE DEĞİL

  • 14 ay önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'nin gündemine taşınmasını, beraberinde ciddi mahsurlar çıkarabileceği konusunda uyarı amacı güden bir basın açıklamasıydı. Bu bir muhtıra değildir, bu bir bildiri değildir. Uzun bir süre ülkesine hizmet etmiş, uzun süre belirli konularda kafa yormuş, okumuş, düşünmüş, analiz yapmış insanların “Acaba şunu şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak” diye düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmasında bir sakınca olmadığına inanılarak bu açıklama yapılmıştır. Bunun 14 ay sonra gündeme getirilmesi şaşırtıcı. Onu ben Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum.
  • Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmemesi isabetli olurdu. Bizler birbirimize düşmüşüz gibi bir hava yaratmış olacağız. Halbuki burada ne bizim ne diğer insanların bir kötü niyeti yok, memleket için en doğrusu, en hayırlısı nedir? Sadece Türkiye için değil, bölgesel coğrafya açısından da hayati bir konu. Bu sadece bizi ilgilendiren bir iş değil. Birçok ülkeyi aynı anda ilgilendiriyor ve alarma geçiriyor. Hiç tartışılmasaydı çok daha iyi olurdu. Ama maalesef bu noktaya geldik, tartışılıyor.
İlginizi ÇekebilirMHP'den Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında flaş kararMHP'den Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında flaş kararİlginizi ÇekebilirMontrö bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltıMontrö bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltıİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklamasıİlginizi ÇekebilirBahçeli: AYM'nin kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılmalıdırBahçeli: AYM'nin kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılmalıdır
ANAYASA Ankara asker aydın CHP darbe emekli gözaltı HDP istifa Kemal Kılıçdaroğlu MHP PKK Polis TBMM Türkiye