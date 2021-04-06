MHP’den istifa eden Kumcuoğlu: 14 ay sonra gündeme getirilmesi şaşırtıcı

MHP, 126 emekli büyükelçinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili yayınladığı açıklamada ismi bulunan Ertuğrul Kumcuoğlu’nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurmuştu. Kumcuoğlu bugün partisinden istifa ettiğini açıkladı, Halk TV’ye açıklamalarda bulunan Kumcuoğlu, şunları söyledi:

MUHTIRA DA DEĞİL, BİLDİRİ DE DEĞİL

14 ay önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'nin gündemine taşınmasını, beraberinde ciddi mahsurlar çıkarabileceği konusunda uyarı amacı güden bir basın açıklamasıydı. Bu bir muhtıra değildir, bu bir bildiri değildir. Uzun bir süre ülkesine hizmet etmiş, uzun süre belirli konularda kafa yormuş, okumuş, düşünmüş, analiz yapmış insanların “Acaba şunu şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak” diye düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmasında bir sakınca olmadığına inanılarak bu açıklama yapılmıştır. Bunun 14 ay sonra gündeme getirilmesi şaşırtıcı. Onu ben Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmemesi isabetli olurdu. Bizler birbirimize düşmüşüz gibi bir hava yaratmış olacağız. Halbuki burada ne bizim ne diğer insanların bir kötü niyeti yok, memleket için en doğrusu, en hayırlısı nedir? Sadece Türkiye için değil, bölgesel coğrafya açısından da hayati bir konu. Bu sadece bizi ilgilendiren bir iş değil. Birçok ülkeyi aynı anda ilgilendiriyor ve alarma geçiriyor. Hiç tartışılmasaydı çok daha iyi olurdu. Ama maalesef bu noktaya geldik, tartışılıyor.

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